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Trabalhadores brasileiros morrem durante obra em Portugal

Eles pintavam a parte externa de um prédio, quando o guindaste onde estavam tombou

Alerta Brasil|Do R7

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Dois trabalhadores brasileiros morreram durante uma obra na cidade de Sintra, em Portugal.

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