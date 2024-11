Veja imagens do local onde corpo de jovem arrastada por enxurrada foi achado em Campinas (SP)

O corpo de Sara Gabrielly , de 18 anos, foi achado no final da tarde deste domingo (27) no rio Capivari, na altura do bairro de Campina Grande, em Campinas (SP) — a 20 km de distância do local onde a jovem havia sido arrastada pela enxurrada que atingiu a região na quinta-feira (24). De acordo com a Defesa Civil, voluntários que ajudavam nas buscas foram os responsáveis pela localização do corpo.