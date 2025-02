Vizinhos de fábrica de fantasias no Rio teriam acionado resgate após ouvir gritos de socorro

Um incêndio atingiu uma fábrica de fantasias e uniformes militares em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta manhã de quarta-feira (12). Após o início das chamas, vizinhos da confecção ouviram gritos de socorro dos funcionários, que ficaram presos em janelas com grades. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros e jogaram panos molhados para tentar ajudar as vítimas. Ao menos nove pessoas estão feridas, sendo que duas estão em estado grave.