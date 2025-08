Análise: segundo especialista, EUA sancionam Índia por escolha de caças em meio a compras de petróleo russo Assessor de Trump acusa Índia de financiar guerra na Ucrânia por meio de compras de petróleo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h00 ) twitter

Índia pode ter sido sancionada pelos EUA por não comprar caças F-35, explica professor

Um assessor do presidente Donald Trump acusou a Índia de contribuir para a guerra na Ucrânia ao comprar petróleo da Rússia, equiparando o país à China nesse comércio. O governo dos EUA aumentou a pressão sobre a Índia para interromper essas compras, mas o governo indiano pretende manter os contratos de longo prazo. Além disso, a Índia enfrenta tarifas de até 25% sobre suas exportações para os Estados Unidos.

Fontes do governo indiano afirmaram que continuarão comprando petróleo russo devido a compromissos contratuais. O analista Vladimir Feijó sugeriu que a decisão da Índia de não adquirir caças F-35 dos EUA e investir em seu desenvolvimento próprio pode ter motivado as sanções. As negociações para a compra dos caças foram interrompidas recentemente, levantando especulações sobre as razões por trás das medidas econômicas impostas pelos EUA.

