Aumento alarmante nas mortes de motociclistas em São Paulo preocupa especialistas Óbitos de motociclistas sobem de 32% para 47% em dez anos na capital paulista Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h15 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h15 )

Mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo têm alta alarmante nos últimos dez anos

Nos últimos dez anos, São Paulo registrou um crescimento significativo nas mortes de motociclistas no trânsito, passando de 32% para 47% do total de óbitos. Especialistas apontam que a vulnerabilidade dos motociclistas e a falta de regulamentação no setor de entregas são fatores que contribuem para esse cenário alarmante.

Daniel Ortiz, especialista em mobilidade urbana, destaca que o aumento de 40% no número de motociclistas na cidade está diretamente ligado ao crescimento dos acidentes fatais. Ele também menciona problemas na fiscalização e a necessidade urgente de maior conscientização dos condutores.

Ortiz informa que mais da metade das mortes ocorre nos finais de semana, com 35% desses incidentes registrados durante a madrugada. Além disso, ele enfatiza a importância do uso correto do capacete, frequentemente negligenciado por alguns motociclistas.

