Economista prevê manutenção da Selic em 15% até dezembro Copom deve manter a taxa básica de juros no maior nível em quase duas décadas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 18h15 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h15 )

Economista prevê taxa de juros em 15% até dezembro deste ano; veja análise

O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil deve anunciar hoje a manutenção da taxa básica de juros em 15% ao ano, no maior nível em quase vinte anos. A decisão pode encerrar um ciclo de alta que durou dez meses. Segundo Mauro Rochlin, economista e coordenador acadêmico da Fundação Getulio Vargas, essa taxa deve permanecer até dezembro, quando um possível início de redução pode ocorrer, dependendo de fatores como o câmbio e a oferta de produtos no mercado.

Nos Estados Unidos, espera-se que a taxa de juros também seja mantida. Rochlin explica que a atividade econômica está mais aquecida do que o esperado tanto no Brasil quanto nos EUA, com crescimento em torno de 3%. Essa situação leva os comitês de política monetária dos dois países a adotarem uma abordagem cautelosa em relação aos juros.

