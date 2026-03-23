2.600 municípios não oferecem serviços bancários presenciais no Brasil

A ausência de agências bancárias em mais de 2.600 municípios brasileiros impacta diretamente cerca de 20 milhões de pessoas. Nos últimos dez anos, o fechamento dessas unidades atingiu 37% das agências existentes e deixou 638 cidades sem acesso aos serviços presenciais oferecidos pelos bancos. Este cenário é resultado do avanço tecnológico e da busca por redução nos custos operacionais.



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