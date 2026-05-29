Governo endurece regras para preço de novos medicamentos
Nova resolução da CMED limita valores acima dos praticados no exterior
O governo brasileiro implementou novas regras para regular os preços dos novos medicamentos. A decisão foi aprovada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que estabelece limites máximos para os valores cobrados pela indústria farmacêutica no país. O economista Ricardo Buso explicou que a medida visa alinhar os preços nacionais aos menores valores praticados internacionalmente.
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