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Crescimento do PIB dos EUA no 1º trimestre é revisado para baixo

Segundo dados, alta foi de 1,6% entre janeiro e março; estimativa anterior era de 2%

Conexão Record News|Do R7

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O economista Ricardo Buso analisou no 'Conexão Record News' da sexta-feira (29) os resultados do crescimento do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026, que ficaram abaixo do esperado.

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