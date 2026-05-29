Crescimento do PIB dos EUA no 1º trimestre é revisado para baixo

O economista Ricardo Buso analisou no 'Conexão Record News' da sexta-feira (29) os resultados do crescimento do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2026, que ficaram abaixo do esperado.



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