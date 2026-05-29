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Planos de saúde individuais vão ter reajuste máximo de 5,11%

Índice definido pela ANS é o menor desde a pandemia e valerá para 7,7 milhões de beneficiários

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Os planos de saúde individuais terão um reajuste máximo de 5,11%, o menor desde a pandemia.

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