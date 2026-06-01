Entenda o que é a investigação do governo Trump sobre práticas comerciais brasileiras
Nova classificação sobre PCC e CV entra em vigor na sexta-feira e pode pressionar Pix
Especialistas acreditam que a Casa Branca rompa o acordo que visava solucionar as tarifas, firmado durante o encontro entre Donald Trump e Lula. Expectativa é de que uma investigação comercial seja lançada sobre o Brasil e que o Pix seja afetado por conta dela.
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