Entenda o que é a investigação do governo Trump sobre práticas comerciais brasileiras

Especialistas acreditam que a Casa Branca rompa o acordo que visava solucionar as tarifas, firmado durante o encontro entre Donald Trump e Lula. Expectativa é de que uma investigação comercial seja lançada sobre o Brasil e que o Pix seja afetado por conta dela.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!