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Diesel fica 35 centavos mais barato a partir de hoje

Medida tenta conter alta do petróleo provocada por guerra no Oriente Médio

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A Petrobras reduziu em R$ 0,35 o preço do diesel já a partir desta segunda-feira (1º), o que fez o preço médio cair de R$ 3,65 para R$ 3,30.

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