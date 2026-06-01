Diesel fica 35 centavos mais barato a partir de hoje

A Petrobras reduziu em R$ 0,35 o preço do diesel já a partir desta segunda-feira (1º), o que fez o preço médio cair de R$ 3,65 para R$ 3,30.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!