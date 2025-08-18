Logo R7.com
Rússia x Ucrânia


'A guerra tem que acabar e a gente vai fazer isso acontecer', diz Trump ao lado de Zelensky

Presidente norte-americano se encontrou com líder ucraniano na Casa Branca nesta segunda (18)

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (18), na Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos.

Trump afirmou que "há muitas razões para que a guerra aconteça e também há muitas para que ela pare". Ele ainda mencionou já ter resolvido seis conflitos internacionais e que está trabalhando para encerrar mais um. O encontro com Zelensky acontece três dias depois de uma reunião realizada por Trump com Vladimir Putin, presidente russo, no Alasca.

