Ação do Brasil na OMC funciona como ‘palanque em um ambiente de negociação’, explica economista

Hugo Garbe diz não acreditar em um resultado prático da medida contra o tarifaço americano no curto prazo

Conexão Record News|Do R7

A ação do Brasil na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos funciona como “palanque em um ambiente de negociação”, diz o economista Hugo Garbe em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (7).

Garbe explica que a ação não deve ter consequências práticas, uma vez que os países têm autonomia para aplicar taxações. “Essa é uma medida mais política, diria até de médio e longo prazo, que o Brasil vai ter ali uma variável adicional para discussão na organização e tentar derrubar essas tarifas americanas. Eu, de fato, honestamente, não acredito que vá ter um resultado prático no curto prazo”, explica.

O economista ainda relata uma falta de energia por parte do governo em negociar a questão. “Mesmo com esses 700 produtos que foram retirados da lista, nós ainda temos um impacto significativo nos setores de café, proteína animal e entre outros produtos que são relevantes para a economia brasileira”, completa.

