Ação do Google de mudar o nome do Golfo do México não é nova, analisa professor

O Google anunciou, nesta terça-feira (28), que vai alterar o nome do Golfo do México assim que a medida for adotada por órgãos oficiais do governo norte-americano. Segundo o comunicado, a região será chamada de Golfo da América e só valerá para os Estados Unidos. Nos locais que não fizerem alteração, o nome será mantido .



Ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó explicou que empresa já se posicionou de forma semelhante em casos de diferenças na nomenclatura entre China , Vietnã e Filipinas, onde o site apresentava o nome do território para cada país segundo a legislação local.



Feijó ressalta que, com o avanço da tecnologia, há uma falsa impressão de que todos recebem a mesma informação, mas, na verdade, os dados são moldados para as regiões em que estão inseridos e que isso pode ser usado por governos ao redor do mundo de acordo com a linha de raciocínio que deseja.