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União Europeia e 36 países aprovam criação de tribunal para Ucrânia

Órgão vai julgar invasão russa; Moscou diz que decisões serão 'nulas e sem efeito'

Conexão Record News|Do R7

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Um grupo de 36 países e a União Europeia aprovaram a criação de um tribunal especial para julgar ações relacionadas à invasão russa na Ucrânia. A iniciativa foi formalizada por meio de um acordo com o Conselho da Europa.

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