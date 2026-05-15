União Europeia e 36 países aprovam criação de tribunal para Ucrânia

Um grupo de 36 países e a União Europeia aprovaram a criação de um tribunal especial para julgar ações relacionadas à invasão russa na Ucrânia. A iniciativa foi formalizada por meio de um acordo com o Conselho da Europa.



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