Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Israel e Líbano se reúnem nos EUA para novas negociações

Cessar-fogo termina no domingo; exército israelense pediu evacuação de cinco vilarejos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Representantes de Israel e do Líbano se reuniram nos Estados Unidos nesta quinta-feira (14) para a terceira rodada de negociações. Segundo fontes do governo norte-americano, as conversas foram positivas e vão continuar.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Israel
  • Líbano
  • estados-unidos
  • diplomacia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.