Israel e Líbano se reúnem nos EUA para novas negociações

Representantes de Israel e do Líbano se reuniram nos Estados Unidos nesta quinta-feira (14) para a terceira rodada de negociações. Segundo fontes do governo norte-americano, as conversas foram positivas e vão continuar.



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