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Projeto de lei pode restringir uso de óculos inteligentes por motoristas

Texto é analisado na Câmara dos Deputados antes de ir para votação

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Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados busca proibir o uso de óculos inteligentes por motoristas.

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