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Presos podem ter diminuição de pena com aprovação no Enem

Com decisão, STJ uniformizou entendimento entre turmas sobre o tema

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O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os reclusos do sistema prisional podem ter diminuição de penas ao serem aprovados no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

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