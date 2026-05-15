Lucro da Caixa Econômica Federal cai 34,4% no primeiro trimestre de 2026
Resultado foi impactado pelo aumento das provisões para perdas de crédito
O lucro líquido recorrente da Caixa Econômica Federal caiu 34,4% no primeiro trimestre deste ano, totalizando R$ 3,5 bilhões.
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