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Lucro da Caixa Econômica Federal cai 34,4% no primeiro trimestre de 2026

Resultado foi impactado pelo aumento das provisões para perdas de crédito

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O lucro líquido recorrente da Caixa Econômica Federal caiu 34,4% no primeiro trimestre deste ano, totalizando R$ 3,5 bilhões.

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