Mensagens dos EUA demonstram interessem em negociações de paz

Segundo Abbas Araghchi, depois que Donald Trump chamou a proposta iraniana de inaceitável, o governo voltou a receber mensagens norte-americanas, demonstrando interesse em continuar com as negociações e o diálogo.



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