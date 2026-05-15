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Mensagens dos EUA demonstram interessem em negociações de paz

No entanto, Teerã afirmou que só vai dialogar se Washington demonstrar seriedade

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Segundo Abbas Araghchi, depois que Donald Trump chamou a proposta iraniana de inaceitável, o governo voltou a receber mensagens norte-americanas, demonstrando interesse em continuar com as negociações e o diálogo.

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