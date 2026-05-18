Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Economistas voltam a elevar estimativa da inflação em 2026

Índice passou de 4,91% para 4,92%; é a décima semana seguida de aumento

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os economistas do mercado financeiro ajustaram a estimativa de inflação para 2026.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inflação
  • economia
  • petroleo
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.