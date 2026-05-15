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Nota expõe divergências do Brics sobre guerra no Irã

Grupo se reuniu na Índia por dois dias e não emitiu declaração conjunta após encontro

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A recente reunião dos ministros das Relações Exteriores do Brics na Índia terminou sem a tradicional declaração conjunta.

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