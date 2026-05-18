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Kim Jong-un pede que militares reforcem linhas de frente

Líder apresentou planos para transformar fronteira em 'fortaleza que não pode ser vencida'

Conexão Record News|Do R7

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Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, ordenou o reforço das unidades militares na fronteira com a Coreia do Sul durante uma reunião com oficiais.

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