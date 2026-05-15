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Trump diz que EUA e China estão alinhados sobre o Irã

De acordo com norte-americano, Xi Jinping concordou que Teerã deve reabrir estreito de Ormuz

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ele e o líder chinês, Xi Jinping, estão em sintonia quanto à situação do Irã.

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