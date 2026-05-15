Autônomos têm jornada 13,6% maior do que empregado

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que quem trabalha por conta própria tem a jornada média de 45 horas por semana, enquanto os empregados trabalham 39 horas.



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