Expectativa da Petrobras é aumentar produção até 2030
Empresa vai desenvolver descoberta do campo de Aram, no pré-sal da Bacia de Santos
A Petrobras anunciou o desenvolvimento do campo de Aram no pré-sal da Bacia de Santos. A expectativa é ter pelo menos dois postos produtores até 2030.
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