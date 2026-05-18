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Expectativa da Petrobras é aumentar produção até 2030

Empresa vai desenvolver descoberta do campo de Aram, no pré-sal da Bacia de Santos

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A Petrobras anunciou o desenvolvimento do campo de Aram no pré-sal da Bacia de Santos. A expectativa é ter pelo menos dois postos produtores até 2030. 


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