Conselho de Segurança do Irã anuncia criação de novo órgão para controlar Ormuz

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã anunciou a criação de um órgão visando aprovar o trânsito de navios e cobrar taxas no estreito de Ormuz.



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