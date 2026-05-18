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Conselho de Segurança do Irã anuncia criação de novo órgão para controlar Ormuz

Segundo autoridades, organismo será responsável por aprovar trânsito e arrecadar taxas

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O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã anunciou a criação de um órgão visando aprovar o trânsito de navios e cobrar taxas no estreito de Ormuz.

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