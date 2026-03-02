Agência da ONU diz não ter indícios de ataque em instalações
Declarações foram feitas pelo diretor-geral ao conselho de governadores da instituição
Após os ataques israelenses e norte-americanos ao Irã, a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) afirmou que nenhum míssil atingiu qualquer base nuclear. Governo iraniano discorda.
Últimas
Morte de Khamenei coloca neto de Khomeini em evidência
Hassan Khomeini é visto como relativamente moderado dentro do clero iraniano
Ataques contra Irã devem elevar custos do agro brasileiro
Região é importante destino de carnes de frango e bovina do Brasil
Hospital é evacuado após explosões atingirem capital do Irã
OMS relata ataques a hospitais e intensificação do conflito no Irã
Exército confirma quarta morte de militar americano
Soldado ficou gravemente ferido nos primeiros ataques e não resistiu aos ferimentos
Irã volta a disparar mísseis contra território de Israel
Sistemas de defesa aérea foram acionados para interceptar projéteis; país está em alerta máximo
Saiba como o petróleo em alta afeta economia do Brasil
Petróleo bruto representa cerca de 13% do total das exportações do país
Israel lança ataques contra grupo terrorista no Líbano
Um dos alvos era oficial do alto escalão do Hezbollah; mais de 30 pessoas morreram
Secretário de Guerra dos EUA classifica operação contra o Irã como a mais letal já executada
Pete Hegseth disse que ocasião é uma oportunidade para povo iraniano 'fazer melhores escolhas'
Bombardeios no Oriente Médio acontecem há três dias
Especialista em segurança e estratégia internacional analisa momento do conflito
Donald Trump fala sobre terceiro dia de conflitos
Segundo presidente norte-americano, grande onda de ataques ainda está por vir
Alegações de Trump não têm respaldo em agência de inteligência
Presidente afirmou que Irã está trabalhando em mísseis que, em breve, poderiam atingir EUA
Paquistão declara guerra aberta contra o Afeganistão
Islamabade afirma que age contra grupo terrorista afegão; troca de tiros foi registrada
Afeganistão diz que deseja diálogo para encerrar conflito
Rússia também se manifestou e pediu que países resolvam diferenças por meios diplomáticos
