Agência da ONU diz não ter indícios de ataque em instalações

Após os ataques israelenses e norte-americanos ao Irã, a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) afirmou que nenhum míssil atingiu qualquer base nuclear. Governo iraniano discorda.



