Agência da ONU diz não ter indícios de ataque em instalações

Declarações foram feitas pelo diretor-geral ao conselho de governadores da instituição

Conexão Record News|Do R7

Após os ataques israelenses e norte-americanos ao Irã, a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) afirmou que nenhum míssil atingiu qualquer base nuclear. Governo iraniano discorda.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • ONU (Organização das Nações Unidas)
  • estados-unidos

