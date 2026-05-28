Tropas foram alvos de ataques através de dados de localização

Forças norte-americanas destacadas em zonas de conflito foram alvo de ataques devido ao uso indevido de dados comerciais de localização. O Comando Central dos Estados Unidos alertou sobre a situação sem fornecer detalhes específicos, mas destacou que a região do Golfo está entre as áreas afetadas. Parlamentares dos EUA exigiram medidas mais rigorosas do Pentágono para enfrentar o problema e apontaram a indústria tecnológica como uma ameaça à segurança nacional.



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