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Pesquisa mostra que maioria dos brasileiros não vê risco de demissão

Pesquisa Datafolha aponta que 71% dos trabalhadores se sentem seguros em relação ao emprego

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A confiança dos brasileiros em relação à própria mão de obra aumentou, de acordo com pesquisa.

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