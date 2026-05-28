Pesquisa mostra que maioria dos brasileiros não vê risco de demissão
Pesquisa Datafolha aponta que 71% dos trabalhadores se sentem seguros em relação ao emprego
A confiança dos brasileiros em relação à própria mão de obra aumentou, de acordo com pesquisa.
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