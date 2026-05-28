Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil perde centenas de mulheres por ano durante gestação

Índice de mortalidade materna no país é de 56,4 a cada 100 mil nascidos vivos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A taxa de mortalidade materna no Brasil é de 56,4 a cada 100 mil nascidos vivos. O objetivo do país é reduzir esse número para 30 até o ano de 2030.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • saude
  • gravidez
  • brasil
  • morte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.