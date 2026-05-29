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Termina nesta sexta (29) o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda

Expectativa da Receita Federal é de receber 44 milhões de declarações este ano

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Contribuintes têm até 23h59 desta sexta-feira (29) para enviar a declaração do Imposto de Renda.

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