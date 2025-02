Alarme falso de incêndio em trem causa a morte de 13 pessoas na Índia

Na Índia , 13 pessoas morreram ao fugir de um suposto incêndio em um trem nesta quarta-feira (22). Um passageiro acionou o botão de incêndio, mas, na realidade, não havia fogo nenhum. Em meio à confusão, as pessoas se adiantaram em sair do trem e pularam nos trilhos. Outra locomotiva, que vinha no sentido oposto, atropelou vários passageiros. Além das vítimas, outras 15 pessoas ficaram feridas.