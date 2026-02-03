Alckmin antecipa expectativa sobre viagem de Lula aos EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, declarou que, durante viagem aos Estados Unidos no próximo mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve frisar a retirada das taxas sobre os produtos brasileiros que continuam sob os efeitos do tarifaço de Donald Trump.



