Alckmin antecipa expectativa sobre viagem de Lula aos EUA

Presidente deve visitar país norte-americano no próximo mês para falar com Trump

Conexão Record News|Do R7

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, declarou que, durante viagem aos Estados Unidos no próximo mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve frisar a retirada das taxas sobre os produtos brasileiros que continuam sob os efeitos do tarifaço de Donald Trump.

