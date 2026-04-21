Alemanha rejeita suspensão de acordo entre UE e Israel

Durante uma reunião realizada em Luxemburgo, a Alemanha se posicionou contra a suspensão do acordo de associação entre Israel e a União Europeia. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha destacou que o governo prefere manter um diálogo crítico e construtivo com Israel. A decisão sobre a suspensão desse acordo exige unanimidade dos 27 países membros do bloco europeu.



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