Alto comando do exército teme guerra aberta contra a Rússia

Nesta quarta (9), o governo francês apresentou um projeto de lei para aumentar os gastos militares. A França havia planejado destinar 413 bilhões de euros para gastos militares entre 2024 e 2030.



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