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Alto comando do exército teme guerra aberta contra a Rússia

Governo francês apresentou projeto para aumentar gastos militares para € 449 bilhões até 2030

Conexão Record News|Do R7

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Nesta quarta (9), o governo francês apresentou um projeto de lei para aumentar os gastos militares. A França havia planejado destinar 413 bilhões de euros para gastos militares entre 2024 e 2030.

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