Análise: 'Abrir novos mercados' é alternativa para o Brasil fugir da taxação imposta pelos EUA

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, analisou as possíveis alternativas para o Brasil com as taxações anunciadas pelo Estados Unidos para importações de aço e alumínio.



Para o especialista, em um cenário de guerra comercial, o país pode buscar novos parceiros ou descongelar parcerias, como o acordo do Mercosul com a União Europeia, para fugir das tarifas. Com isso, há uma chance de redução de taxas, o que pode contribuir para a diminuição da inflação no Brasil.