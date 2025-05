Análise: EUA não vão conseguir impor acordo de paz à Rússia

Um possível acordo de paz para a guerra na Ucrânia deverá considerar as exigências da Rússia, como a entrega de territórios ucranianos e o veto à entrada de Kiev na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , segundo o analista internacional Lier Ferreira.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (30), Ferreira analisa a disputa de forças envolvendo Ucrânia, Rússia e Estados Unidos em meio às tratativas para encerrar o conflito no Leste Europeu.



O especialista aponta que a recente declaração de John Kelly, ex-chefe de gabinete de Donald Trump , ao afirmar que o acordo oferecido a Moscou “é o melhor que a Rússia pode obter”, é uma narrativa que não faz jus à realidade.



Ferreira afirma que a Federação Russa possui poderio militar capaz de igualar sua força bélica à dos Estados Unidos, o que impede que Washington consiga forçar o Kremlin a aceitar um acordo de paz em curto prazo.



Os Estados Unidos, durante uma reunião no Conselho de Segurança da ONU , disseram que a proposta apresentada por Washington representa a melhor opção possível para a Rússia encerrar a guerra.



O embaixador interino adjunto norte-americano destacou que o país está disposto a negociar com Moscou em busca de um acordo de paz, desde que Vladimir Putin aceite os termos sugeridos. A proposta prevê que a Rússia adote um cessar-fogo imediato de 30 dias antes do início das tratativas para um acordo definitivo.