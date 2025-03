Análise: incertezas na segunda fase do cessar-fogo pode fazer a guerra em Gaza voltar

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas vive um momento de incerteza, por conta das negociações para a entrada da segunda fase do cessar-fogo, que não avançaram. É o que avalia Paulo Velasco, professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em conversa com o Conexão Record News desta sexta-feira (14). “Não havendo um avanço na segunda fase, a guerra pode voltar. É um momento delicado”, explica Velasco.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou um relatório das Nações Unidas que denuncia supostos atos de violência das Forças de Segurança de Israel, na Faixa de Gaza. A divulgação do documento causou indignação no governo israelense, que disse que as acusações de violência sexual são infundadas.



Em comunicado na quinta-feira (12), o premiê israelense classificou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como antissemita, irrelevante e apoiador de terrorismo.As Forças de Defesa de Israel afirmaram que têm diretrizes concretas e políticas que proíbem todo tipo de má conduta.