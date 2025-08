Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE

A Índia acusou os Estados Unidos e a União Europeia de ainda importarem bilhões de euros em commodities russas, três anos após o início da guerra na Ucrânia. Nesta segunda-feira (4), o governo indiano chamou de injustas as ameaças feitas por Donald Trump sobre Nova Délhi, devido à compra de petróleo russo.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin destaca que, apesar de ainda ocorrerem, as importações europeias de produtos russos tiveram uma queda drástica desde o início do conflito, e que os fertilizantes, comercializados pelos Estados Unidos, não são alvo de tarifas.



“Os fertilizantes nunca foram alvo das sanções [...] porque geram segurança alimentar no mundo inteiro. Alegar que a Europa é conivente, sendo que a Europa vem reduzindo progressivamente as importações da Rússia, é negar os números. A importação dos Estados Unidos é de fertilizantes”, afirma.