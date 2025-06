Análise: resolução da guerra depende de como os EUA vão lidar com a Rússia, não com a Ucrânia

Os presidentes Donald Trump , dos Estados Unidos, e o ucraniano Volodymyr Zelensky se encontraram nesta quarta-feira (25), na Holanda, às margens da cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). O presidente ucraniano disse nas redes sociais que a reunião foi “longa e substancial”. Ainda segundo Zelensky, os líderes discutiram como alcançar um cessar-fogo e uma paz real, além de proteger o povo ucraniano. Uma fonte da presidência ucraniana disse à agência de notícias France-Presse que Zelensky estava satisfeito com a conversa e grato a Donald Trump. Já o presidente norte-americano ressaltou que o encontro não poderia ter sido melhor.



Em conversa com o Conexão Record News desta quarta-feira (25), Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, afirmou que essa conversa entre os líderes faz parte de um discurso e que, na realidade, o futuro vai depender de como os Estados Unidos vão lidar com a Rússia , não com a Ucrânia.



Para o especialista, Trump conseguiu o seu principal objetivo durante a cúpula da Otan , que era garantir o aumento dos investimentos europeus em defesa e deixar a questão da Ucrânia em segundo plano.