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BC diz que liquidação do Banco Master não gerou crise ao sistema financeiro

Clientes ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Créditos levaram dinheiro a bancos maiores

Conexão Record News|Do R7

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O Banco Central informou nesta segunda-feira (25) que a liquidação extrajudicial de instituições integrantes do conglomerado Master não gerou efeitos no sistema financeiro nacional.

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