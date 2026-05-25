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Israel defende 'liberdade de ação' contra ameaças do Líbano

Netanyahu teria dito a Trump que Israel vai continuar livre para agir em todas as frentes

Conexão Record News|Do R7

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país manterá sua liberdade para agir contra ameaças no Líbano.

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