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Xi Jinping elogia esforços do Paquistão em mediação de acordo

Primeiro-ministro paquistanês foi recebido em Pequim; líderes falaram em "estreitar cooperação"

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Xi Jinping reconheceu e elogiou os esforços paquistaneses na mediação de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

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