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Líder do Hezbollah espera que acordo entre EUA e Irã inclua trégua no Líbano

Ele ainda disse que desarmamento do grupo é inaceitável e pediu fim das conversas diretas com Israel

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O líder do Hezbollah expressou esperança em um acordo entre os Estados Unidos e o Irã que inclua uma trégua no Líbano.

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