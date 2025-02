Análise: Trump suspende acordo de petróleo com a Venezuela para conseguir aprovar orçamento

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (26), que vai reverter todas as concessões ao petróleo venezuelano e reinstaurar sanções suspensas no governo Biden. Segundo Donald Trump, o acordo entre os países está vinculado a condições eleitorais que não foram cumpridas pelo governo de Nicolás Maduro, cuja reeleição não foi reconhecida por Washington.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de política internacional Paulo Velasco defende que o endurecimento da retórica do governo norte-americano em relação a Caracas é influenciada por um componente interno — o fato de Trump estar com dificuldades para aprovar o orçamento e flexibilizar o teto de gastos junto ao parlamento.



“Ele precisa ampliar o apoio de parlamentares dentro do Congresso Americano. Os parlamentares da Flórida, um estado muito populoso, exigem, como contrapartida, [para] votarem a favor da flexibilização do teto de gastos, da aprovação do orçamento, que o Trump endureça as posições em relação a Caracas”, explica.