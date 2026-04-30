Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PRF inicia operação de feriado nas rodovias federais de SP

Ações incluem reforço em trechos críticos para preservar a segurança

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A PFR (Polícia Rodoviária Federal) iniciou uma operação especial para o feriado do Dia do Trabalho nas rodovias federais de São Paulo. A ação começou nesta quinta-feira (30) e se estenderá até 3 de maio. O objetivo é garantir a segurança dos motoristas durante o aumento esperado no fluxo de veículos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • sao-paulo-estado
  • prf
  • acidente-de-transito
  • feriado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.