PRF inicia operação de feriado nas rodovias federais de SP

A PFR (Polícia Rodoviária Federal) iniciou uma operação especial para o feriado do Dia do Trabalho nas rodovias federais de São Paulo. A ação começou nesta quinta-feira (30) e se estenderá até 3 de maio. O objetivo é garantir a segurança dos motoristas durante o aumento esperado no fluxo de veículos.



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