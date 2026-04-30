Trump avalia reduzir número de tropas dos EUA na Alemanha

Subsecretário de Defesa dos EUA declarou que Trump acerta ao afirmar que Europa precisa assumir um papel mais ativo. Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha afirmou que o país está preparado para qualquer redução de tropas norte-americanas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!