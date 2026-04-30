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Trump avalia reduzir número de tropas dos EUA na Alemanha

Nesta semana, presidente e chanceler alemão trocaram críticas sobre guerra no Irã

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Subsecretário de Defesa dos EUA declarou que Trump acerta ao afirmar que Europa precisa assumir um papel mais ativo. Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha afirmou que o país está preparado para qualquer redução de tropas norte-americanas.

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