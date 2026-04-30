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Setor produtivo cobra cortes maiores da Selic

Taxa básica de juros tem efeitos negativos sobre investimentos, consumo e renda

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A redução de 0,25 ponto percentual na taxa Selic foi considerada insuficiente por entidades do setor produtivo. A taxa básica de juros tem efeitos negativos sobre investimentos, consumo e renda.

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