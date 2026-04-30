Setor produtivo cobra cortes maiores da Selic

A redução de 0,25 ponto percentual na taxa Selic foi considerada insuficiente por entidades do setor produtivo. A taxa básica de juros tem efeitos negativos sobre investimentos, consumo e renda.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!